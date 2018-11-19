Саудовский принц примет участие в саммите G-20

КАИР, 19 ноя — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд примет участие в саммите "большой двадцатки", который пройдет в Аргентине, заявил в понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "большой двадцатки".

"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд примет участие в саммите "большой двадцатки. Его участие в саммите "двадцатки" – часть его зарубежного турне", — сказал министр, выступая на пресс-конференции, транслируемой телеканалом "Аль-Арабия".

Международное турне саудовского наследника будет проходить на фоне жесткой критики со стороны ряда европейских стран в адрес королевства в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.