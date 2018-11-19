Россия поможет странам АТР наработками по безопасности дорожного движения

БАНГКОК, 19 ноя – РИА Новости. Россия готова помочь странам Азиатско-Тихоокеанского региона своими последними наработками в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, позволившими РФ снизить за последние 6 лет на треть количество граждан, гибнущих в ДТП, сообщил российским журналистам в понедельник в Бангкоке первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Замглавы МВД возглавляет российскую делегацию, принимающую участие в заседании пятой сессии Комитета по транспорту Экономической и Социальной Комиссии ООН по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (ЭСКАТО), которая проходит в эти дни в штаб-квартире Комиссии в Бангкоке.

"Мы готовы делиться наработками в вопросах снижения смертности и травматизма от ДТП со странами региона. Данной цели уже служит запущенный в этом году на средства российского добровольного взноса проект технического содействия, направленный на повышение возможностей правительств по борьбе с вождением в нетрезвом состоянии и нарушением скоростного режима", — сказал журналистам Горовой.

"Россия является одним из ключевых доноров деятельности ЭСКАТО в транспортной сфере. Мы намерены продолжать поддержку этой деятельности", — добавил он.

Характеризуя позицию России в работе ЭСКАТО в транспортной сфере, замглавы МВД РФ отметил, что Российская Федерация всецело поддерживает линию Комиссии на последовательное и комплексное рассмотрение вопросов транспорта и транспортной связуемости, имеющих ключевое значение для социально-экономического развития стран региона и повышения удельного веса АТР в международном разделении труда и глобальной торговле.

"Ожидаем, что данное мероприятие придаст новый импульс в реализации Региональной программы действий по обеспечению устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2017-2021 годы, принятой Министерской конференцией ЭСКАТО по транспорту в 2016 году в Москве", — сказал он.

В Декларации, принятой в Москве, государства-члены ЭСКАТО подтвердили приверженность резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года, которая предполагает достижение такой амбициозной цели устойчивого развития как снижение вдвое к 2020 году числа смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий, напомнил первый заместитель главы МВД РФ

"Убежден, что мероприятия, проводимые в рамках ЭСКАТО, имеют важное значение для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения в странах АТР", — сказал он.

Говоря об интенсивности использования цифровых технологий при обеспечении безопасности дорожного движения, первый заместитель министра внутренних дел РФ отметил, что ситуация с их применением в странах АТР неоднородна, в то время как в Российской Федерации такие технологии используются активно, особенно в крупных городах и на федеральных автодорогах.

"У нас интенсивно развивается система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, принимаются меры по вовлечению граждан в процесс выявления и фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью мобильных устройств, разработаны и внедряются приложения, с помощью которых участники незначительных ДТП могут быстро оформить необходимые для получения страховых выплат документы без участия сотрудников полиции", — рассказал Горовой.

В целях обеспечения своевременного прибытия медиков на места аварий (называемый "золотой час", когда своевременная помощь позволяет сохранить жизнь большинству пострадавших) в России внедрена система экстренного информирования об авариях "ЭРА-ГЛОНАСС", гарантирующая быстрое информирование спасательных служб о ДТП, продолжил он. "Если водитель и пассажиры находятся в бессознательном состоянии, система сделает это самостоятельно с указанием координат места аварии", — добавил замглавы МВД.

Говоря о причинах аварийности и высокой смертности в ДТП в некоторых странах АТР, он отметил, что, несмотря на разные условия в разных странах, на фоне продолжающегося улучшения качества дорог и совершенствования технических характеристик используемого в дорожном движении транспорта, главной причиной аварийности остается противоправное поведение водителей и иных участников дорожного движения.