СБУ вербует заключенных для участия в обмене пленными, завили в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 ноя — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины вербуют заключенных для последующего их участия в обмене пленными с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.
Он уточнил, что МГБ ЛНР зафиксировало активную деятельность сотрудников СБУ по вербовке заключенных.
"Кандидаты подвергаются первичному дистанционному изучению, затем их склоняют к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, заключая негласный договор о сокращении сроков отбывания наказания взамен на публичный отказ от возвращения на территорию народных республик Донбасса", — уточнил представитель МГБ.
Он отметил, что договор также заключается с близкими родственниками осужденных, привлекаемых к обмену. По заданию СБУ они должны вступить в контакт с официальными представителями народных республик Донбасса с целью решения вопроса о внесении в списки на обмен их родственников, в том числе "путем предоставления незаконного денежного вознаграждения госслужащим республик".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.