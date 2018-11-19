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Израиль избежал досрочных выборов, но неясно, надолго ли

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (553)
(обновлено: 19:48 19.11.2018)
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сумел стабилизировать правящую коалицию и избежать досрочных выборов, но остался с минимальным парламентским большинством, которое чревато новыми кризисами, говорят опрошенные РИА Новости политик, партийный функционер и политолог.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании в Иерусалиме. 18 ноября 2018
© REUTERS / Pool/Abir Sultan
Нетаньяху назвал досрочные выборы ненужными и неправильными

Главе кабинета, по-видимому, удалось уговорить партнеров не идти по стопам русскоязычного министра обороны Авигдора Либермана, который на прошлой неделе подал в отставку и увел в оппозицию партию "Наш дом Израиль", объяснив свой демарш несогласием с прекращением военных действий и смягчением экономических санкций против палестинских группировок сектора Газа.

"Коалицию удалось стабилизировать, а досрочных выборов — избежать. Мне кажется, такая ситуация должна продержаться до мая, но имейте в виду: это мир израильской политики, где возможно все. Но прямо сейчас — да", — сказал РИА Новости высокопоставленный представитель правящей партии "Ликуд".

С уходом Либермана и НДИ Нетаньяху и "Ликуд" остались с минимальным парламентским большинством в 61 из 120 мандатов, и потеря любого из коалиционных партнеров означает выборы раньше срока. Вероятность такого сценария резко снизилась после того, как в понедельник лидер правой партии "Еврейский дом", министр просвещения Нафтали Беннет объявил, что остается в коалиции вместе с семью депутатами-однопартийцами.

Он согласился продолжать работу, даже несмотря на то, что Нетаньяху отказал ему в открывшейся вакансии министра обороны и оставил портфель себе. Другие коалиционные партнеры через СМИ давали понять, что не прочь пойти на выборы, но ультиматумов главе правительства не предъявляли.

Неудобный момент

Между досрочным голосованием весной или плановым осенью — дистанция в считанные месяцы, но собеседники агентства предполагают, что Нетаньяху категорически не хотел выборов именно сейчас — на фоне общественного недовольства перемирием в секторе Газа. Оно было заключено после всего суток обмена ударами, без того, чтобы нанести убедительное поражение боевикам, выпустившим почти 500 ракет по югу еврейского государства.

Нафтали Беннет. Архивное фото
© AFP 2018 / Menahem Kahana
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"Последние события, которые произошли в секторе Газа, ударили по репутации Нетаньяху как "мистера безопасность". Он, видимо, надеется за то время, которое пройдет до выборов, успеть восстановиться по полной и вновь набрать те мандаты, которые его партия подрастеряла за последние полторы недели", — сказала депутат от оппозиционной партии "Сионистский лагерь" Ксения Светлова.

"Его призыв дать время доработать до конца срока правительству — лишь попытка оттянуть невыгодные для него на нынешнем этапе выборы. Прежде всего, из-за того, что привычный для его партии электоральный сектор – наиболее депрессивные районы с радикально настроенным населением, каким является юг страны, – на сегодняшний момент не поддерживает политику правительства", — говорит политолог Давид Эйдельман.

В действиях Либермана Светлова видит попытку использовать политическую конъюнктуру для накачивания электоральных мускулов, Эйдельман — еще и проявление идеологической целостности.

На территории сектора Газа. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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"Из Газы ведь ракеты не первый раз на нас летят за последний год… и это ему почему-то не мешало оставаться в правительстве. Чисто политическое решение. Судя по всему, он рассчитывал на то, что мы пойдем на перевыборы уже буквально в феврале-марте, и на этой волне он немного бы поднялся, но вот этого не произошло на данный момент", — говорит депутат.

"С идеологической точки зрения он не мог больше находиться в правительстве, где оказался заложником своего поста – его жесткие предложения как министра обороны часто блокировались военно-политическим кабинетом, главой которого является Нетаньяху.

С политической точки зрения его уход из правительства тоже оправдан: если бы он остался, то все равно был бы обвинен в бездействии, и не прошел бы электоральный барьер на выборах", — сказал Эйдельман.

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото
© AFP 2018 / Said Khatib
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Работать дальше Нетаньяху будет сложнее, чем раньше, из-за минимально возможной коалиции, в которой каждый отдельный депутат, не говоря о партии, может сорвать инициативы премьер-министра.

"Коалиция Нетаньяху будет крайне неустойчивой и нестабильной. Есть депутаты внутри коалиции, которые не согласны с линией партии и уже не раз голосовали не так или воздерживались при голосовании. Но тогда в коалиции было 66, а сейчас 61. Поэтому, мне кажется, им будет гораздо сложнее сейчас удержаться на плаву", — говорит Светлова.

Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. 13 ноября 2018
© РИА Новости / Ахмет Абед
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"Естественно, мы в оппозиции намерены это использовать в полной мере. Если можно добиться если не падения, то хотя бы дестабилизации правительства, то это наша прямая ответственность", — добавила она.

Опросы общественного мнения, которые проводились в период кризиса, демонстрировали снижение рейтингов "Ликуда", однако все равно обещали партии с Нетаньяху во главе победу и возможность формирования коалиции из идеологически близких правых сил и их естественных союзников — ультраортодоксов.

Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт
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