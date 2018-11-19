Трамп продолжил заочную перебранку с премьером Пакистана в Twitter

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжил в понедельник заочную перебранку с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Twitter, обвинив Пакистан в том, что тот не помогает США, и заявив, что Штаты, в свою очередь, не будут безвозмездно помогать Исламабаду.
"Мы больше не платим Пакистану миллиарды долларов, потому что они возьмут наши деньги и ничего не будут делать для нас. Бен Ладен — прекрасный пример, Афганистан — еще один. Они (Пакистан — ред.) — еще одна из многих стран, которые берут у США и ничего не отдают взамен. Этого больше не будет!" — написал Трамп в Twitter.
Бен Ладен был ликвидирован США в мае 2011 года в Абботтабаде, операция проходила без согласования с пакистанскими властями.
*Террористическая организация, запрещенная в России.