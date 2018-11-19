Российская делегация рассказала о выдвинутых в ОЗХО проектах

ГААГА, 19 ноя – РИА Новости. Россия в рамках конференции в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выдвинула ряд проектов по вопросам бюджета и мандата этой организации, сказал глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов в рамках 23-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО).
В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии КГУ КЗХО в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.
Позже постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия будет стремиться исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО несоответствующими Конвенции новыми функциями, но говорить о выходе РФ из организации преждевременно.