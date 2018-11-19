Постпред России прокомментировал возможную приостановку членства в ОЗХО

ГААГА, 19 ноя – РИА Новости, Виктория Иванова. Россия рассматривает все форматы участия в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), но не надо забегать вперед, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, отвечая на вопрос о возможном приостановлении членства России в организации.

"Мы рассматриваем все варианты. На данный момент я бы не стал забегать вперёд. Наша задача сделать все, чтобы организация получила достойный бюджет: с расходами, с необходимыми средствами на финансирование конвенционной деятельности", — сказал Шульгин в рамках 23-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО).

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии КГУ КЗХО в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.

Позже постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия будет стремиться исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО несоответствующими Конвенции новыми функциями, но говорить о выходе РФ из организации преждевременно.