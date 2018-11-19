ГАЗА, 19 ноя — РИА Новости. Более 40 палестинцев пострадали в понедельник в столкновениях с израильскими военнослужащими на северной границе сектора Газа, сообщила РИА Новости представитель палестинского Красного Полумесяца.

"Среди пострадавших 21 человек был ранен боевыми пулями, 15 — резиновыми, еще пять пострадали от удушающих газов", — заявила собеседница агентства.

Израиль с вечера минувшего понедельника нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных с палестинских территорий. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один. Вечером прошлого вторника стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который стал рекордным по интенсивности за последние четыре года.