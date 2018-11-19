В ЕС обсудили возможность точечных мер в связи с ситуацией в Азовском море

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. ЕС может рассмотреть конкретные меры в ближайшее время, дни или недели, в связи с ситуацией в Азовском море, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что это (проверки судов – ред.) прекратятся. И мы также изучаем меры, в частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине конкретными мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными. Мы это обсуждали сегодня", — сказала Могерини.
По ее словам, главы МИД стран Евросоюза выразили единое мнение по непризнанию "так называемых" выборов в Донбассе, а также озабоченность ситуацией в Азовском море, которая наносит ущерб не только украинской экономике, но также судам под европейскими флагами.
Ситуация в Азовском море
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Девять моряков смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение российской границы.
В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.