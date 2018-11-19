Три субъекта могут войти в список санкций против ИРИ из-за скандала в Дании

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Одно юрлицо и два физлица могут быть добавлены в список санкций против Ирана в связи со скандалом в Дании, сообщил в понедельник глава МИД Чехии Томаш Петршичек по итогам переговоров глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Мы обсуждали возможные меры в связи с событиями в Дании, в список могут быть добавлены три субъекта. В целом этому была выражена поддержка", — сообщил он, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Одно юрлицо и два физических лица могут быть добавлены в список", — уточнил он, не назвав их.

Дания ранее отзывала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране. Глава датской Службы разведки и безопасности (PET) заявил, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории Дании. В Тегеране обвинения отвергли. МИД Ирана вызвал посла Дании и выразил протест в связи заявлениями о деятельности иранских спецслужб в стране.

Ранее европейская дипслужба заявляла, что после обвинений Дании в адрес Ирана Евросоюз по-прежнему привержен поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД) по иранской ядерной проблеме и выработке целевого финансового механизма, а все иные вопросы должны самым серьезным образом рассматриваться, но отдельно от "ядерной сделки".

В апреле Совет ЕС продлил до весны 2019 года ограничительные меры в отношении Ирана за "серьезные нарушения прав человека", в список включены 82 физлица и одно юридическое лицо. Эти меры были впервые введены в действие в 2011 году.