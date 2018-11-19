Совет директоров Renault в ближайшее время обсудит задержание Гона

ПАРИЖ, 19 ноя — РИА Новости. Совет директоров Renault будет созван в ближайшее время для обсуждения ситуации с задержанием в Японии главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, говорится в заявлении компании.

Отмечается, что в ожидании предоставления точной информации от Карлоса Гона руководители компании "хотели бы выразить свою преданность защите интересов Renault в альянсе". "Совет директоров Renault будет созван очень скоро", — говорится в заявлении на сайте компании.

Ранее в понедельник японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. подтвердил, что возглавляющий совет директоров Гон много лет занижал данные о личном доходе. Компания также сообщила, что генеральный директор компании Хирото Сайкава предложит совету директоров незамедлительно отстранить Гона с занимаемой должности. Кроме того, японская газета "Иомиури" сообщила, что Гон уже арестован по подозрению в занижении доходов.

Как ранее заявил французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию, Франция чрезвычайно бдительно будет следить за стабильностью группы Renault.

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве высшего исполнительного директора, а в 2000 году стал президентом компании. С июня 2001 года возглавил совет директоров и начал реорганизацию в Nissan. В 2005 году он стал и президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors, репутации которой был нанесен ущерб после скандала с манипуляциями по показателям расхода топлива.