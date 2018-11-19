Совет директоров Renault в ближайшее время обсудит задержание Гона

ПАРИЖ, 19 ноя — РИА Новости. Совет директоров Renault будет созван в ближайшее время для обсуждения ситуации с задержанием в Японии главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, говорится в заявлении компании.
Ранее в понедельник японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. подтвердил, что возглавляющий совет директоров Гон много лет занижал данные о личном доходе. Компания также сообщила, что генеральный директор компании Хирото Сайкава предложит совету директоров незамедлительно отстранить Гона с занимаемой должности. Кроме того, японская газета "Иомиури" сообщила, что Гон уже арестован по подозрению в занижении доходов.
Как ранее заявил французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию, Франция чрезвычайно бдительно будет следить за стабильностью группы Renault.