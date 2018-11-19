Британия представила Совбезу ООН проект резолюции по Йемену

ООН, 19 ноя — РИА Новости. Великобритания представила членам Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Йемену, как и обещала, сообщил журналистам в понедельник постпред Нидерландов Карел ван Остером.

"Великобритания, как и обещала, представила свой проект резолюции по Йемену, я его пока ещё не видел", — заявил Остером.

"Несомненно, его необходимо принимать как можно быстрее, так как в этом нуждается народ Йемена", — добавил постпред.

Ранее правительство Йемена согласилось на участие в переговорах по урегулированию внутреннего конфликта в стране, которые должны пройти в ближайшее время на территории Швеции.

При этом йеменские власти призвали спецпосланника ООН Мартина Гриффитса оказать давление на другую сторону конфликта — хуситов — "с тем, чтобы они позитивно откликнулись на усилия ООН и прибыли на консультации без предварительных условий".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.