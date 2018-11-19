МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Киев может приостановить членство в Интерполе, если главой организации станет генерал-майор МВД России Александр Прокопчук. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, назначение российского кандидата главой Интерпола "абсурдно и противоречит духу и целям организации".

"Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Киев рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в Интерполе", — говорится в публикации Авакова.

Ранее Киев выразил недовольство кандидатурой Александра Прокопчука на пост руководителя Интерпола и обвинил Россию в злоупотреблении полномочиями организации. Москва назвала позицию украинской стороны русофобией. Как заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, таким образом Киев демонстрирует враждебность по отношению к России и не берет во внимание профессионализм Прокопчука.

В Кремле поддержали кандидатуру Прокопчука на пост главы международной организации.

"Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выборы нового руководителя Интерпола пройдут 21 ноября. Газета Financial Times назвала вице-президента организации Александра Прокопчука одним из кандидатов на этот пост. Предыдущий глава Интерпола Мэн Хунвэй сложил с себя полномочия после того, как китайские правоохранители заподозрили его в получении взяток.