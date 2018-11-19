В Сербии заявили о готовности подключиться к "Турецкому потоку"

БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Сербия готова подключиться к газопроводу "Турецкий поток", этот проект укрепит энергетическую безопасность страны и региона, заявил сербский министр энергетики Александр Антич.
"Реализация проекта "Турецкий поток" будет способствовать общей энергетической безопасности этой части Европы. Сербия готова развивать продолжение "Турецкого потока" вместе со своими соседями", — цитирует пресс-служба минэнерго заявление Антича после встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.
Сербский министр отметил, что газопровод будет играть значительную роль для региона в целом.
Он подчеркнул, что с подключением к "Турецкому потоку" упомянутые страны получили бы возможность получать и значительную прибыль от транзита газа.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Начать поставки газа по "Турецкому потоку" планируется до 1 января 2020 года.