В Сербии заявили о готовности подключиться к "Турецкому потоку"

БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Сербия готова подключиться к газопроводу "Турецкий поток", этот проект укрепит энергетическую безопасность страны и региона, заявил сербский министр энергетики Александр Антич.

В понедельник Антич находится в Стамбуле, где состоялась торжественная церемония укладки последней секции морской части газопровода "Турецкий поток".

"Реализация проекта "Турецкий поток" будет способствовать общей энергетической безопасности этой части Европы. Сербия готова развивать продолжение "Турецкого потока" вместе со своими соседями", — цитирует пресс-служба минэнерго заявление Антича после встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

Сербский министр отметил, что газопровод будет играть значительную роль для региона в целом.

"Возможность того, что от 10 до 15 миллиардов кубометров российского газа пройдут из Турции к Болгарии, Сербии, Венгрии и Австрии, является серьезным шансом для развития энергетической безопасности. Это откроет возможность для развития газификации и газовой экономики", — отметил Антич.

Он подчеркнул, что с подключением к "Турецкому потоку" упомянутые страны получили бы возможность получать и значительную прибыль от транзита газа.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Начать поставки газа по "Турецкому потоку" планируется до 1 января 2020 года.