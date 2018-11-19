МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Cпецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс приветствовал заявление хуситов о прекращении атак на Саудовскую Аравию, ОАЭ и их йеменских союзников.

Ранее повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" заявили, что они прекращают атаки при помощи ракет и беспилотников на арабскую коалицию и ее союзников в Йемене.

"Спецпосланник приветствует объявление "Ансар Алла" о прекращении атак посредством беспилотников и ракет; надеется, что все стороны продолжат проявлять сдержанность, создавая благоприятную обстановку для проведения консультаций", — сообщил офис спецпосланника в Twitter.

Ранее Гриффитс сообщал, что стороны конфликта должны в скором времени встретиться в Швеции для переговоров. Власти Йемена согласились на участие в этих консультациях, но призвали спецпосланника ООН оказать давление на хуситов – "с тем, чтобы они позитивно откликнулись на усилия ООН и прибыли на консультации без предварительных условий".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.

The SE welcomes AA’s announcement to halt drone and missile strikes; hopes that all parties continue to exercise restraint, to create a conducive environment for convening the consultations. #Yemen — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) 19 ноября 2018 г.

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