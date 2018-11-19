Госдума направит наблюдателей на парламентские выборы в Армении

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от четырех думских фракций в начале декабря отправятся в Армению для наблюдения за парламентскими выборами, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Делегация (от Госдумы) поедет, будут все фракции", — заявил Калашников, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам источника РИА Новости в нижней палате парламента, ожидается, что Калашников возглавит думскую делегацию.

Президент Армении Армен Саркисян подписал 1 ноября указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря. Ранее в тот же день парламент Армении во второй раз не смог избрать премьера, что, согласно законодательству, влечет его роспуск. В парламенте последнего созыва 50 мандатов принадлежали бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян". Девятью мандатами владел блок "Елк" (Исход), еще семью — партия "Дашнакцутюн".