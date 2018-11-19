Чешский парламент в пятницу обсудит вопрос о недоверии правительству Бабиша

ПРАГА, 19 ноя – РИА Новости. Депутаты чешского парламента на специальном заседании в пятницу обсудят вопрос о выражении недоверия правительству премьера Андрея Бабиша, с этим предложением ранее выступили все шесть оппозиционных партий, сообщила в понедельник пресс-служба парламента.
Оппозиционные лидеры выступили с подобным предложением после того, как пражский портал Seznam опубликовал видео-интервью с 35-летним сыном премьера Андрея Бабиша от первого брака, в котором тот заявил, что подписывал документы по фирме отца "Гнездо аиста", не зная, о чем там идет речь, и, кроме того, отец якобы организовал его "похищение" в Крым, чтобы укрыть там от дачи показаний по делу вышеуказанной фирмы.
Сам премьер заявил, что его сын болен шизофренией, а журналистов обвинил в том, что они ведут себя по отношению к его родным "как гиены".
Для вынесения правительству вотума недоверия оппозиции необходимо заручиться голосами 101 депутата из 200, она располагает 92. Возглавляемое Бабишем движение ANO представлено в парламенте 78 депутатами, 15 мандатами располагают входящие в правящую коалицию социал-демократы, столько же имеют коммунисты, которые негласно поддерживают нынешнее правительство.
В свою очередь, президент республики Милош Земан заявил в четверг, что не верит в то, что оппозиции удастся выразить вотум недоверия правительству, но если подобное все-таки случится, он поручит формирование нового кабинета снова Андрею Бабишу, движение которого выиграло последние парламентские выборы в октябре 2017 года.
Дело о фирме "Гнездо аиста"
В пятницу представители полиции Праги заявили, что вновь открыто расследование по заявлению Бабиша-младшего о якобы его похищении в Крым, но они пока не могут выйти с ним на связь. В свою очередь премьер заявил, что находится в контакте с сыном и в субботу и воскресенье посетил его в Женеве.