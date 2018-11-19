Чешский парламент в пятницу обсудит вопрос о недоверии правительству Бабиша

ПРАГА, 19 ноя – РИА Новости. Депутаты чешского парламента на специальном заседании в пятницу обсудят вопрос о выражении недоверия правительству премьера Андрея Бабиша, с этим предложением ранее выступили все шесть оппозиционных партий, сообщила в понедельник пресс-служба парламента.

"Председатель парламента Радек Вондрачек назначил заседание, посвященное вопросу о выражении недоверия правительству, на пятницу, 23 ноября, начало в 9.00 (11.00 мск). Заседание созвано по инициативе парламентских фракций шести оппозиционных партий", — говорится в сообщении.

Оппозиционные лидеры выступили с подобным предложением после того, как пражский портал Seznam опубликовал видео-интервью с 35-летним сыном премьера Андрея Бабиша от первого брака, в котором тот заявил, что подписывал документы по фирме отца "Гнездо аиста", не зная, о чем там идет речь, и, кроме того, отец якобы организовал его "похищение" в Крым, чтобы укрыть там от дачи показаний по делу вышеуказанной фирмы.

Сам премьер заявил, что его сын болен шизофренией, а журналистов обвинил в том, что они ведут себя по отношению к его родным "как гиены".

В субботу в Чехии отмечалась очередная годовщина антикоммунистической "бархатной революции" 1989 года. Практически на всех митингах, прошедших в большинстве городов республики, главной темой, помимо годовщины революции, было требование об отставке Бабиша.

Для вынесения правительству вотума недоверия оппозиции необходимо заручиться голосами 101 депутата из 200, она располагает 92. Возглавляемое Бабишем движение ANO представлено в парламенте 78 депутатами, 15 мандатами располагают входящие в правящую коалицию социал-демократы, столько же имеют коммунисты, которые негласно поддерживают нынешнее правительство.

В свою очередь, президент республики Милош Земан заявил в четверг, что не верит в то, что оппозиции удастся выразить вотум недоверия правительству, но если подобное все-таки случится, он поручит формирование нового кабинета снова Андрею Бабишу, движение которого выиграло последние парламентские выборы в октябре 2017 года.

Дело о фирме "Гнездо аиста"

В январе премьера Чехии, лидера правящего движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша, лишили депутатской неприкосновенности в связи с расследованием в отношении него как главы крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. Речь идет о подозрениях в незаконном получении субсидии ЕС примерно в 2 миллиона евро для фирмы "Гнездо аиста", которая входила в состав корпорации, но потом была вычленена из нее. Компания получила евросубсидию как малая фирма, после чего была вновь включена в состав Agrofert. Бабиш в парламенте заявил, что фирма "Гнездо аиста" в момент получения субсидии ЕС принадлежала двум его взрослым детям, сыну и дочери от первого брака.

В пятницу представители полиции Праги заявили, что вновь открыто расследование по заявлению Бабиша-младшего о якобы его похищении в Крым, но они пока не могут выйти с ним на связь. В свою очередь премьер заявил, что находится в контакте с сыном и в субботу и воскресенье посетил его в Женеве.