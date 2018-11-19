В Nissan прокомментировали ситуацию с арестом главы совета директоров

ТОКИО, 19 ноя — РИА Новости. Ситуация с арестом председателя совета директоров японской автомобильной компании Nissan француза Карлоса Гона не должна повлиять на текущую ее деятельность и альянс с Renault и Mitsubishi, заявил в понедельник вечером на пресс-конференции президент и гендиректор Nissan Хироко Саикава.

Как сообщалось ранее, Гон был арестован по подозрению в занижении своих доходов.

"Это не то, что должно оказать влияние (на деятельность компании)", — сказал Саикава, пресс-конференцию которого транслировал онлайн телеканал NHK.

По его словам, случившееся можно объяснить тем, что слишком много власти в компании было сосредоточено в одном лице.

Вопрос об отставке Гона будет предложен на заседании совета директоров в четверг.