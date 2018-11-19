Нетаньяху объявил, что предотвратил досрочные выборы в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что ему удалось сохранить правящую коалицию и предотвратить досрочные выборы.

"Рад, что мои усилия принесли плоды. У нас есть еще один год до выборов", — сказал он на заседании парламентской фракции партии "Ликуд".

Перспектива распада коалиции, самороспуска Кнессета и назначения выборов уже на март будущего года обозначилась на прошлой неделе с уходом в отставку министра обороны Авигдора Либермана, объяснившего свой демарш несогласием с прекращением военных действий и смягчением экономических санкций против палестинских группировок сектора Газа.

С уходом русскоязычного политика и его партии "Наш дом Израиль" Нетаньяху остался с поддержкой минимального большинства в 61 из 120 депутатов и в ходе серии встреч отговорил других коалиционных партнеров следовать примеру Либермана.