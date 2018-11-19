Польские общественники восстановят кладбище советских воинов в Подкарпатье

ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Польское общественное объединение "Курск" отремонтирует кладбище советских воинов в местечке Яселе (Jasiel) Подкарпатского воеводства Польши, сообщил РИА Новости руководитель "Курска" Ежи Тыц.

"Содружество "Курск" c 15 сентября по 30 декабря 2018 года при содействии Фонда поддержки образовательных и воспитательных инициатив "Народный проект" проводит конкурс на эскиз/макет памятника, который будет установлен на кладбище советских солдат в местечке Яселе (Jasiel)", — рассказал Тыц.

По его словам, кладбище, о котором идет речь, небольшое – размером 10 на 17метров. Пока оно находится в плачевном состоянии. "Оно полностью заросло травой и кустами. Могил вообще не видно. Сейчас там стоит памятник, но он находится в ужасном состоянии", — рассказал руководитель "Курска".

По его словам, ремонт и реконструкция кладбища начнутся весной 2019 года. "Мы уже получили добро от местного воеводы на реконструкцию кладбищ. Мы хотим установить там новый памятник. Уже получено десять предложений относительно вида нового памятника от художников из России и Польши", — сказал Тыц.

Слоган памятника по условиям конкурса должен звучать так: "Цените пролитую нами кровь…". Высота памятника должна составлять не более трех метров на постаменте размером 2 на 2 метра. Памятник предполагается сделать из камня, песчаника или известняка. Предполагается, что референс памятника будет в виде двух солдат Красной Армии — мужчины и женщины. Памятник будет создан за счёт содружества "Курск".

Минувшей осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.