Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию вокруг сектора Газа

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в России Гарри Кореном последнее развитие событий вокруг сектора Газа и перспективы палестино-израильского урегулирования, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на последнее развитие событий вокруг сектора Газа и перспективы палестино-израильского урегулирования. Отдельно были затронуты некоторые практические вопросы российско-израильских двусторонних отношений", — говорится в сообщении по итогам встречи.

На прошлой неделе вмешательство Египта остановило самый интенсивный за последние четыре года раунд вооруженного противостояния между палестинскими боевиками и израильскими военными. Первые за сутки выпустили почти 500 ракет и мин по югу Израиля, вторые — разбомбили свыше полутора сотен объектов в секторе Газа. Перемирие, уже девятое с начала года, спровоцировало коалиционный кризис в Израиле, где в знак протеста против прекращения ударов по группировкам анклава в отставку ушел русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман.