Российский посол рассказал об итогах встречи в МИД Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — РИА Новости. Хельсинки не предоставил Москве доказательств того, что источник помех в работе GPS находился в России, говорится в заявлении посольства в Финляндии.

В понедельник посла России Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии, где выразили озабоченность из-за нарушения работы системы спутниковой навигации и угрозы безопасности воздушным судам.

"С российской стороны было подчеркнуто, что безопасность полетов имеет для России столь же важное значение, как и для Финляндии. При этом обращено внимание, что нам не представлено какой-либо информации, что источник помех якобы находился в России. В этой связи считаем, что для профессионального рассмотрения подобного рода ситуаций востребован предметный диалог на экспертном уровне по линии соответствующих служб стран региона", — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Финская сторона согласилась с тем, что важно сделать более эффективным обмен информацией между двумя странами, что позволит оперативно реагировать на любые изменения, добавили в российским МИД.

Проблемы с GPS

Ранее СМИ сообщили, что с 16 октября по 7 ноября наблюдались различные сбои во время учений НАТО.

На прошлой неделе премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил, что к ним может быть причастна Россия, и призвал расследовать инцидент.

Его поддержали в Осло. По информации норвежских военных, проблемы могли быть связаны с действиями российских военных в Арктике.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отказался от комментариев. При этом в военно-политическом блоке назвали создание помех опасным и безответственным.

В Кремле ответили, что не видят связи между Москвой и помехами во время учений альянса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что происходящее вполне укладывается в тенденцию безосновательно обвинять Москву "во всех смертных и иных грехах".

Сенатор Франц Клинцевич назвал сбои в работе спутниковых систем в ходе учений НАТО "элементарным непрофессионализмом".

Учения Trident Juncture прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Маневры стали крупнейшими со времени окончания холодной войны.