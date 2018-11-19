Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в 9-13 миллиардов долларов

Последствия лесных пожаров в окрестностях города Малибу в штате Калифорния

Последствия лесных пожаров в окрестностях города Малибу в штате Калифорния

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экономические убытки от последствий пожаров Camp и Woolsey в Калифорнии составят от 9 до 13 миллиардов долларов, сообщают аналитики фирмы по моделированию глобальных рисков RMS.

Как сообщается в пресс-релизе фирмы, пожар Camp на севере штата может обойтись в 7,5-10 миллиардов, а Woolsey на юге Калифорнии — в 1,5-3 миллиарда долларов.

В эту оценку входит ущерб собственности и автомобилям, включая ущерб от огня и дыма, ущерб от прерывания хозяйственной деятельности и дополнительные расходы на проживание.

По данным компании, на данный момент суммарная площадь пожаров достигла почти 100 тысяч гектаров. Из-за пожаров были уничтожены почти 12 тысяч домов и компаний, число погибших составляет уже 80 человек, около 1200 человек считаются пропавшими без вести.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата. В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес, где эвакуация коснулась 170 тысяч человек.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.