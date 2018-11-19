МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украинский писатель, член партии "Укроп" Василий Шкляр назвал политику Киева большой аферой, из-за которой народ страны оказался в "холоде и голоде".

Он отметил, что попытки Украины выполнить требования МВФ обернулись для граждан непомерными тарифами и субсидиями.

"Наши нынешние вожди пять лет вели нас в Европу, а привели в Антарктиду, где замерзают города", — подчеркнул Шкляр во время выступления на президентском праймериз партии.

По его словам, "шоковая терапия" и многочисленные эксперименты, которые проводились над украинским народом, уже повергли его в "аморальное состояние".

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.