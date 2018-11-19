Россия не одобряет увеличение бюджета ОЗХО, заявил Шульгин

ГААГА (Нидерланды), 19 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия не одобряет пересмотр бюджета ОЗХО на 2019 год в сторону увеличения, предлагает вернуться к его редакции от 6 июля, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Техсекретариат 6 июля представил оптимальный проект программы бюджета ОЗХО на 2019 год. Затем скорректировал его, предусмотрев расходы на атрибуцию", — напомнил дипломат, выступая на 23-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО).

По его словам, "в силу неоднозначности такого подхода, с которым несогласен целый ряд государств, Исполсовет собирался дважды и каждый раз не мог придти к консенсусу".

"Нынешняя редакция программы бюджета, помимо прочего, предусматривает увеличение расходов на 2 миллиона 400 тысяч евро на цель атрибуции. И это на фоне критического недофинансирования программ технического содействия государствам", — подчеркнул Шульгин.

Вместе с тем, он отметил, что "мы не ставим перед собой задачу убить бюджет организации, парализовав тем самым выполнение конвенционных задач, напротив мы пытаемся нащупать единственный возможный консенснусный вариант бюджета".

"Предлагаем вернуться к редакции программы бюджета на 2019 год от 6 июля", — добавил Шульгин.

Возникшие по бюджету вопросы стали следствием решения о расширении мандата ОЗХО. Российская сторона предложила вынести на сессию КГУ КЗХО два варианта бюджета организации: от 6 июля и от 12 октября.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.