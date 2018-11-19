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Испания потребовала отдельных от Brexit переговоров по Гибралтару

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (683)
(обновлено: 15:50 19.11.2018)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаГраница Гибралтара с Испанией. Архивное фотоГраница Гибралтара с Испанией. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 19 ноя – РИА Новости. Испания настаивает на отдельных переговорах по Гибралтару во время так называемого "переходного периода" Brexit, заявил министр иностранных дел этой страны Жозеп Боррель.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: процесс одобрения соглашения по Brexit взрывоопасен для Мэй
По его словам, политическая декларация о будущих отношениях ЕС и Великобритании должна ясно закрепить, что переговоры о Гибралтаре будут вестись отдельно.

"Пока мы не будем знать текст соглашения о будущих отношениях, мы не можем согласиться с соглашением о выходе. Две вещи взаимосвязаны. Госпожа Мэй (премьер Великобритании Тереза Мэй – ред.) сказала, что это так. Для нас также", — заявил Боррель журналистам в Брюсселе, где проходит заседание Совета министров. Его ответы журналистам размещены на сайте Еврокомиссии.

Глава МИД Испании заявил, что должно быть четко зафиксировано, "что переговоры между Великобританией и ЕС не применяются к Гибралтару" и что будут проведены отдельные переговоры по этой теме, в которых примет участие Испания. "Это должно ясно следовать из текста соглашения о выходе и из (политической) декларации о будущих отношениях", — добавил Боррель.

Акция протеста против результатов Brexit в Лондон. Архивное фото
© AFP 2018 / Justin Tallis
В Британии не исключили проведения нового референдума по Brexit
Совет министров по общим делам 27 остающихся в ЕС стран в понедельник поддержал со стороны союза проект соглашения об условиях выхода Великобритании из объединения (Brexit). На 25 ноября намечен внеочередной саммит лидеров 27 государств ЕС по этому вопросу.

ЕС и Великобритания, которая должна покинуть союз 29 марта 2019 года, в середине ноября согласовали почти 600-страничный проект соглашения об условиях "развода", которое включает в себя множество пунктов, в том числе предварительные договоренности по Северной Ирландии. Этот договор теперь проходит согласование как в ЕС, так и в Великобритании.

Гибралтар уже на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара.

Члены Европарламента. Архивное фото
© AP Photo / Jean-Francois Badias
В Европарламенте выразили надежду на возвращение Лондона в ЕС
Власти Испании неоднократно заявляли, что будут добиваться установления совместного с Британией суверенитета на этой территории.

Ранее испанский МИД заявлял, что Испания удовлетворена протоколом по Гибралтару, который станет частью основного договора между Лондоном и Брюсселем, и что в ближайшее время планируется подписание ряда двусторонних политических меморандумов по отдельным темам.

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