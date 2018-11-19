Испания потребовала отдельных от Brexit переговоров по Гибралтару

МАДРИД, 19 ноя – РИА Новости. Испания настаивает на отдельных переговорах по Гибралтару во время так называемого "переходного периода" Brexit, заявил министр иностранных дел этой страны Жозеп Боррель.
"Пока мы не будем знать текст соглашения о будущих отношениях, мы не можем согласиться с соглашением о выходе. Две вещи взаимосвязаны. Госпожа Мэй (премьер Великобритании Тереза Мэй – ред.) сказала, что это так. Для нас также", — заявил Боррель журналистам в Брюсселе, где проходит заседание Совета министров. Его ответы журналистам размещены на сайте Еврокомиссии.
Глава МИД Испании заявил, что должно быть четко зафиксировано, "что переговоры между Великобританией и ЕС не применяются к Гибралтару" и что будут проведены отдельные переговоры по этой теме, в которых примет участие Испания. "Это должно ясно следовать из текста соглашения о выходе и из (политической) декларации о будущих отношениях", — добавил Боррель.
ЕС и Великобритания, которая должна покинуть союз 29 марта 2019 года, в середине ноября согласовали почти 600-страничный проект соглашения об условиях "развода", которое включает в себя множество пунктов, в том числе предварительные договоренности по Северной Ирландии. Этот договор теперь проходит согласование как в ЕС, так и в Великобритании.
Гибралтар уже на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара.
Ранее испанский МИД заявлял, что Испания удовлетворена протоколом по Гибралтару, который станет частью основного договора между Лондоном и Брюсселем, и что в ближайшее время планируется подписание ряда двусторонних политических меморандумов по отдельным темам.