Испания потребовала отдельных от Brexit переговоров по Гибралтару

МАДРИД, 19 ноя – РИА Новости. Испания настаивает на отдельных переговорах по Гибралтару во время так называемого "переходного периода" Brexit, заявил министр иностранных дел этой страны Жозеп Боррель.

По его словам, политическая декларация о будущих отношениях ЕС и Великобритании должна ясно закрепить, что переговоры о Гибралтаре будут вестись отдельно.

"Пока мы не будем знать текст соглашения о будущих отношениях, мы не можем согласиться с соглашением о выходе. Две вещи взаимосвязаны. Госпожа Мэй (премьер Великобритании Тереза Мэй – ред.) сказала, что это так. Для нас также", — заявил Боррель журналистам в Брюсселе, где проходит заседание Совета министров. Его ответы журналистам размещены на сайте Еврокомиссии.

Глава МИД Испании заявил, что должно быть четко зафиксировано, "что переговоры между Великобританией и ЕС не применяются к Гибралтару" и что будут проведены отдельные переговоры по этой теме, в которых примет участие Испания. "Это должно ясно следовать из текста соглашения о выходе и из (политической) декларации о будущих отношениях", — добавил Боррель.

Совет министров по общим делам 27 остающихся в ЕС стран в понедельник поддержал со стороны союза проект соглашения об условиях выхода Великобритании из объединения (Brexit). На 25 ноября намечен внеочередной саммит лидеров 27 государств ЕС по этому вопросу.

ЕС и Великобритания, которая должна покинуть союз 29 марта 2019 года, в середине ноября согласовали почти 600-страничный проект соглашения об условиях "развода", которое включает в себя множество пунктов, в том числе предварительные договоренности по Северной Ирландии. Этот договор теперь проходит согласование как в ЕС, так и в Великобритании.

Гибралтар уже на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара.

Власти Испании неоднократно заявляли, что будут добиваться установления совместного с Британией суверенитета на этой территории.

Ранее испанский МИД заявлял, что Испания удовлетворена протоколом по Гибралтару, который станет частью основного договора между Лондоном и Брюсселем, и что в ближайшее время планируется подписание ряда двусторонних политических меморандумов по отдельным темам.