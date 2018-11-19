Мэй пообещала добиться заключения соглашения по Brexit

ЛОНДОН, 19 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Тереза Мэй предупредила, что заключительный этап принятия соглашения по Brexit будет самым трудным, и подчеркнула, что она добьется заключения соглашения, отметя тем самым предположения о возможной отставке.

Вечером 14 ноября правительство после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй — ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа.

"Никогда и не ожидалось, что все будет просто и прямолинейно. Последний этап будет самым тяжелым. Но мы стремимся к тому, чтобы у нас было соглашение, которое пойдет на пользу Великобритании. И пусть никто не сомневается: я намерена его обеспечить", — сказала Мэй, выступая в понедельник перед представителями бизнеса.

Она вновь подчеркнула, что одобренный правительством проект соглашения отвечает интересам бизнеса, и что она продолжит работу с ЕС над его деталями.

Между тем, представитель офиса премьера сообщил журналистам, что вопрос о длительности переходного периода пока является предметом переговоров, но британская сторона настаивает на том, чтобы он точно завершился к 2022 году, когда в Соединенном Королевстве пройдут всеобщие выборы. Он отметил, что британская сторона не хочет продления переходного периода, но считает важным наличие такой возможности, чтобы не задействовать механизм по защите открытой границы Северной Ирландии и Ирландии. Представитель офиса премьера в очередной раз отмел предположения о возможном откладывании Brexit на более поздний срок.

"Премьер не раз говорила, что мы не будем просить продления срока действия пятидесятой статьи (Лиссабонского договора о выходе из состава ЕС – ред.)", — сказал он, напомнив, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Он также сообщил, что Мэй намерена взять в свои руки руководство переговорами с ЕС на последнем, самом важном, этапе.