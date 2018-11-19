Мэй пообещала добиться заключения соглашения по Brexit

ЛОНДОН, 19 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Тереза Мэй предупредила, что заключительный этап принятия соглашения по Brexit будет самым трудным, и подчеркнула, что она добьется заключения соглашения, отметя тем самым предположения о возможной отставке.
"Никогда и не ожидалось, что все будет просто и прямолинейно. Последний этап будет самым тяжелым. Но мы стремимся к тому, чтобы у нас было соглашение, которое пойдет на пользу Великобритании. И пусть никто не сомневается: я намерена его обеспечить", — сказала Мэй, выступая в понедельник перед представителями бизнеса.
Она вновь подчеркнула, что одобренный правительством проект соглашения отвечает интересам бизнеса, и что она продолжит работу с ЕС над его деталями.
"Премьер не раз говорила, что мы не будем просить продления срока действия пятидесятой статьи (Лиссабонского договора о выходе из состава ЕС – ред.)", — сказал он, напомнив, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Он также сообщил, что Мэй намерена взять в свои руки руководство переговорами с ЕС на последнем, самом важном, этапе.