В Японии арестовали члена совета директоров Nissan Motor Грега Келли

ТОКИО, 19 окт — РИА Новости. Член совета директоров японской компании Nissan Motor Грег Келли арестован в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства, сообщает в понедельник агентство Киодо.
По данным Киодо, Токийская окружная прокуратура подозревает Гона в сокрытии доходов на 5 миллиардов японских иен с 2011 по 2015 годы.
Про обвинения Келли пока не сообщается.
Как сообщалось ранее, в 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве высшего исполнительного директора, а в 2000 году стал президентом компании. С июня 2001 года возглавил совет директоров и начал реорганизацию в Nissan. В 2005 году он стал и президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors, репутации которой был нанесен ущерб после скандала с манипуляциями по показателям расхода топлива.