ТОКИО, 19 ноя — РИА Новости. Президента японского автоконцерна Nissan Motor Карлоса Гона арестовали по подозрению в занижении доходов, сообщила газета "Иомиури".

Также 64-летний Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в качестве председателя совета директоров.

По данным агентства "Киодо", токийская окружная прокуратура подозревает Гона в сокрытии доходов на 5 миллиардов японских иен (по нынешнему курсу — более 44 миллионов долларов США) с 2011 по 2015 годы.

Также агентство сообщает об аресте члена совета директоров Nissan Motor Грега Келли. Про обвинения Келли подробностей пока нет.

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве высшего исполнительного директора, а в 2000 году стал президентом компании. С июня 2001 года возглавил совет директоров и начал реорганизацию в Nissan. В 2005 году он стал и президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors, которая испытала удар после скандала с манипуляциями по показателям расхода топлива.

На фоне скандала акции Renault подешевели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:53 мск бумаги на французской бирже Euronext Paris снижались в цене на 12,5%, до 56,39 евро за штуку. Ранее в ходе торгов падение достигало почти 15%.