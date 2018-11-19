В Испании спасли 70 детей, застрявших в автобусе из-за сильных дождей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Полиция испанского города Картахена в автономном сообществе Мурсия совместно с пожарной бригадой провела успешную эвакуацию 70 школьников из автобуса, застрявшего на дороге в связи с сильными дождями, сообщается на странице Facebook местной полиции.

"Местная полиция и пожарные Картахены закончили эвакуацию всех учеников, находившихся в автобусе на шоссе Сифон", — говорится в сообщении полиции.

Сильные дожди обрушились на материковую Испанию, а также Балеарские острова и Канары, на побережье они привели к наводнениям, в Валенсии и Аликанте в понедельник введен самый высокий, "красный", уровень опасности.

Дожди на Иберийском полуострове продолжатся в течение недели, кроме того, ожидается резкое понижение температуры.