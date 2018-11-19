ЕС призвал талибов начать мирные переговоры

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. ЕС призвал все стороны афганского конфликта, включая талибов, начать официальные мирные переговоры, говорится в одобренном в понедельник заявлении глав МИД стран ЕС на переговорах в Брюсселе.

"Совет настоятельно призывает все стороны в конфликте, в частности (радикальное — ред.) движение "Талибан", начать официальные мирные переговоры. ЕС приветствует недавние инициативы правительства Афганистана, такие как предложение о переговорах без предварительных условий и временное прекращение огня", — говорится в документе.

ЕС также сожалеет, что уровень насилия в Афганистане не ослабевает, поскольку талибы не согласились с предложением о продлении перемирия и отвергли дальнейшее прекращение огня.