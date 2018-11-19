ЕС призвал Пакистан активизировать участие в афганском урегулировании

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. ЕС призвал Пакистан активизировать свое участие в инициативах по поддержке мира в Афганистане и активизировать сотрудничество с соседними странами для укрепления региональной стабильности, говорится в одобренном в понедельник главами МИД стран ЕС заявлении.

"Совет заявляет о готовности ЕС взаимодействовать с новым правительством Пакистана в целях поддержки его усилий по продвижению социальных и экономических реформ. Совет настоятельно призывает Пакистан выполнить свои международные обязательства в отношении защиты прав человека и верховенства закона", — говорится в заявлении.

ЕС подтверждает намерение "усилить сотрудничество с Пакистаном в области безопасности и обороны, устойчивого развития, торговли и миграции".

"Совет призывает Пакистан активизировать свое участие в конструктивных инициативах в поддержку мира в Афганистане и активизировать сотрудничество с соседними странами, что способствовало бы региональной стабильности", — отмечается в документе.

В ЕС также рассчитывают, что новые рамки сотрудничества с Пакистаном – "Стратегический план взаимодействия" — будут одобрены как можно скорее.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан", которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.