ЛНР обвинила Киев в организации постановочных обстрелов в Донбассе

ЛУГАНСК, 19 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил украинское командование в постановочных обстрелах, которые организуются у линии соприкосновения в Донбассе для их съемок украинскими СМИ.

Ранее штаб операции Объединенных сил заявил об обстреле районов населенных пунктов Новотошковского и Светлодарска.

"В указанных районах в настоящее время работают представители различных украинских СМИ, и для подготовки "красивой" картинки и показа ее украинской аудитории ВСУ ведут постановочные обстрелы", — сказал Марочко журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.