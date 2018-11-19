МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Кремле хотели бы избрания российского кандидата на должность главы Интерпола, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета Financial Times назвала вице-президента Интерпола, начальника НЦБ Интерпола МВД России Александра Прокопчука одним из кандидатов на пост президента организации. Переизбрать председателя Интерпола должны после того, как в конце сентября исчез прежний глава Мэн Хунвэй. Впоследствии он оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

"Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за выборами главы Интерпола и болеют ли за российского кандидата.