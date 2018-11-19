В Совете ЕС назвали проект договора о Brexit честным компромиссом

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Проект договоренности об условиях выхода Великобритании из Евросоюза является честным компромиссом, сказал министр председательствующей в Совете Евросоюза Австрии по делам ЕС Гернот Блюмель.

"В общем, результат — это честный компромисс. Обе стороны пошли на встречу друг другу", — сказал он на пресс-конференции после Совета по общим делам министров 27 остающихся в ЕС стран, который обсуждал Brexit.

ЕС и Великобритания, которая должна покинуть союз 29 марта 2019 года, в середине ноября согласовали почти 600-страничный проект соглашения об условиях "развода", которое включает в себя множество пунктов, в том числе, предварительные договоренности по Северной Ирландии. Этот договор теперь проходит согласование как в ЕС, так и в Великобритании. Его одобрение в стране может оказаться непростым.

Если соглашение не будет принято до момента Brexit, стране грозит "жесткий" выход из ЕС, который может обернуться неблагоприятными последствиями как для самого Соединенного королевства, так и для ЕС.