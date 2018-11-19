Россия и Китай предложили решение по сохранению ОЗХО

ГААГА (Нидерланды), 19 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия и Китай предложили проект решения, который позволит сохранить целостность ОЗХО на фоне раскола по вопросу механизма атрибуции, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на 23-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО).

"РФ и КНР подготовили и внесли проект решения по сохранению целостности ОЗХО, в котором, как нам представляется, содержится единственно возможный выход из сложившейся ситуации, когда оценки правомерности атрибуции в ОЗХО резко разнятся", — сказал дипломат.

По его словам, "ситуация такова, что целый ряд делегаций категорически не согласны с возможностью атрибуции ОЗХО".

"Россия и Китай предлагают исполнительному совету сформировать группу экспертов открытого состава по рассмотрению действий и предложений технического секретариата по исполнению решения (о расширении мандата)", — сказал Шульгин. По итогам работы группы должен быть сформирован доклад, который потом будет представлен руководящим органам ОЗХО.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.