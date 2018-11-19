Курц заявил о необходимости присоединения к ЕС стран Западных Балкан

ВЕНА, 19 ноя – РИА Новости. Евросоюз станет полноценным лишь после вступления в его состав стран Западных Балкан, заявил в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц после рабочей встречи с главами правительств этого региона.

Во встрече в понедельник также принимали участие представители Еврокомиссии.

"У нас тесные исторические, экономические, политические, культурные и человеческие связи. Мы думаем, что Евросоюз станет полноценным, только когда Западные Балканы станут его частью. Поэтому мы поддерживаем страны Западных Балкан на их пути в Европейский союз", — сказал Курц, отметив, что Австрия сделала акцент на этом вопросе в ходе своего председательства в Совете ЕС.

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Самопровозглашенное Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.