В Германии вооруженный мужчина удерживает заложницу на заправке

БЕРЛИН, 19 ноя – РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает на заправочной станции Total в немецком городе Бохум (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) местную работницу, полиция оцепила территорию, на месте работает спецназ, сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

"На заправочной станции на улице Hauptstraße находится вооруженный преступник, кроме того, сотрудница. Мы оцепили район значительными силами, в том числе на месте работает спецназ. Ситуация стабильна", — говорится в сообщении на официальной странице полиции Северного Рейна-Вестфалии в соцсети Twitter.

Согласно ранее опубликованным сообщениям, речь идет "об угрозе безопасности в общественном месте", улицы в районе полицейской операции перекрыты.