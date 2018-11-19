Медведев провел встречу с президентом Вьетнама

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках официального визита во Вьетнам провел встречу с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, президентом Нгуеном Фу Чонгом.
Глава Вьетнама, открывая встречу, отметил, что сохраняет самые теплые воспоминания о своем недавнем визите в Россию.
"Ваш визит проходит в условиях, когда отношения с нашими странами развиваются очень позитивно", — сказал он.
Медведев согласился с этими словами.
"Визит проходит в период, когда между нашими странами очень хорошие отношения — отношения стратегического партнерства. Надеюсь, что и это мероприятие будет способствовать развитию наших связей", — сказал он.
"Хорошо, что контакты между правительствами наших стран проходят регулярно. Это залог того, что отношения будут теплыми, дружественными. Хочу передать Вам привет от президента Владимира Путина", — сказал Медведев.