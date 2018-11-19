В Донецке началось первое заседание парламента ДНР нового созыва

Выборы в ДНР и ЛНР (137)

Председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова выступает на первом заседании парламента Донецкой народной республики нового созыва в Донецке. 19 ноября 2018

Председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова выступает на первом заседании парламента Донецкой народной республики нового созыва в Донецке. 19 ноября 2018

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Депутаты парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики нового созыва начали первое заседание, его открыл старейший по возрасту из избранных депутатов Анатолий Бондарчук.

"Первое пленарное заседание осенней сессии Народного совета ДНР второго созыва объявляется открытым", — сказал Бондарчук.

Перед открытием заседания председатель Центризбиркома ДНР Ольга Позднякова огласила имена депутатов второго созыва. После этого парламентарии принесли присягу и поклялись соблюдать конституцию ДНР, честно выполнять обязанности перед народом, стоять на страже его интересов, с достоинством выполнять свой депутатский долг.

На этом заседании депутаты выберут спикера и вице-спикера парламента, а также назначат председателей комитетов Народного совета.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. Возглавляемая избранным на пост главы ДНР Денисом Пушилиным "Донецкая республика" будет представлена в Народном совете нового созыва 74 депутатами, движение "Свободный Донбасс" – 26. Места разделены пропорционально числу набранных голосов.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.