Дания должна поднять тему поведения Ирана, считает Могерини

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини ожидает, что Дания поднимет на переговорах глав МИД стран ЕС в понедельник вопрос деятельности Ирана на европейской территории.
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек ранее заявил журналистам в Брюсселе, что предложение расширить санкционный список против Ирана из-за скандала в Дании может быть внесено на рассмотрение главам МИД стран ЕС.
"Конечно, сегодня министр иностранных дел Дании поднимет этот пункт в самом начале встречи по Ирану. Для нас важно реагировать на все вызовы и трудности, которые возникают из-за поведения Ирана, но также важно делать различие между вопросами и полностью поддерживать соглашение по атому с Ираном", — сказала Могерини, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать на переговорах глав МИД недавний скандал в Дании.
Ранее европейская дипслужба заявляла, что после обвинений Дании в адрес Ирана Евросоюз по-прежнему привержен поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД) по иранской ядерной проблеме и выработке целевого финансового механизма, все иные вопросы должны самым серьезным образом рассматриваться, но отдельно от "ядерной сделки".