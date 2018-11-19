Дания должна поднять тему поведения Ирана, считает Могерини

ГВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото

ГВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини ожидает, что Дания поднимет на переговорах глав МИД стран ЕС в понедельник вопрос деятельности Ирана на европейской территории.

Дания ранее отзывала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране. Глава датской Службы разведки и безопасности (PET) заявил, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории Дании. В Тегеране обвинения отвергли. МИД Ирана вызвал посла Дании и выразил протест в связи заявлениями о деятельности иранских спецслужб в стране.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек ранее заявил журналистам в Брюсселе, что предложение расширить санкционный список против Ирана из-за скандала в Дании может быть внесено на рассмотрение главам МИД стран ЕС.

"Конечно, сегодня министр иностранных дел Дании поднимет этот пункт в самом начале встречи по Ирану. Для нас важно реагировать на все вызовы и трудности, которые возникают из-за поведения Ирана, но также важно делать различие между вопросами и полностью поддерживать соглашение по атому с Ираном", — сказала Могерини, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать на переговорах глав МИД недавний скандал в Дании.

Ранее европейская дипслужба заявляла, что после обвинений Дании в адрес Ирана Евросоюз по-прежнему привержен поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД) по иранской ядерной проблеме и выработке целевого финансового механизма, все иные вопросы должны самым серьезным образом рассматриваться, но отдельно от "ядерной сделки".