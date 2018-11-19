Председателем парламента ДНР нового созыва избран Владимир Бидевка

Депутаты во время первого заседания парламента Донецкой народной республики нового созыва в Донецке. 19 ноября 2018

Депутаты во время первого заседания парламента Донецкой народной республики нового созыва в Донецке. 19 ноября 2018

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Председателем парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики нового созыва на заседании Народного совета избран Владимир Бидевка, передает корреспондент РИА Новости.

Председателем парламента первого созыва был Денис Пушилин, ныне избранный глава ДНР, его заместителем — Ольга Макеева. После убийства главы республики Александра Захарченко Пушилин был избран депутатами врио главы ДНР. Нового спикера парламента не назначали. Бидевка в Народном совете первого созыва возглавлял комитет по конституционному законодательству и государственному строительству.

Бидевка был избран председателем парламента большинством голосов.

Его заместителем избрана Макеева, занимавшая эту должность в парламенте первого созыва.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. Возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика" будет представлена в Народном совете нового созыва 74 депутатами, движение "Свободный Донбасс" – 26. Места разделены пропорционально числу набранных голосов. Всего в парламенте 100 мест. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.