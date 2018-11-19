Российского посла вызвали в МИД Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — РИА Новости. Послу России в Хельсинки Павлу Кузнецову выражена озабоченность из-за нарушения работы системы спутниковой навигации GPS и угрозы безопасности воздушным судам, сообщил МИД Финляндии.

"Сообщение было передано послу России в Министерстве иностранных дел сегодня. Мы ожидаем от России ответственного поведения и дальнейшей информации по этому вопросу", — говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства.

Проблемы с GPS

Ранее СМИ сообщили, что с 16 октября по 7 ноября наблюдались различные сбои во время учений НАТО.

На прошлой неделе премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил, что к ним может быть причастна Россия, и призвал расследовать инцидент.

Его поддержали в Осло. По информации норвежских военных, проблемы могли быть связаны с действиями российских военных в Арктике.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отказался от комментариев. При этом в военно-политическом блоке назвали создание помех опасным и безответственным.

В Кремле ответили, что не видят связи между Москвой и помехами во время учений альянса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что происходящее вполне укладывается в тенденцию безосновательно обвинять Москву "во всех смертных и иных грехах".

Сенатор Франц Клинцевич назвал сбои в работе спутниковых систем в ходе учений НАТО "элементарным непрофессионализмом".

Учения Trident Juncture прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Маневры стали крупнейшими со времени окончания холодной войны.