БРЮССЕЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Работа по выработке механизма для расчетов с Ираном продолжается, к работе подключены министры финансов ряда стран ЕС, но точной даты завершения пока назвать нельзя, заявила в понедельник журналистам в Брюсселе глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В понедельник в Брюсселе проходят переговоры глав МИД стран ЕС, одной из темой обсуждения станет Иран и создание механизма для расчетов с этой страной после введения санкций США.

"Наша работа продолжается. Участие министров финансов Британии, Франции и Германии в этой работе носит ключевое значение на данном этапе, они усиленно работают над завершением работы. Я не могу сказать вам какой-либо даты, но работа продолжается, она развивается позитивно, и, как я уже сказала, вовлечение в работу министров финансов "тройки" и других стран-членов является ключевым шагом, который дает мне основание думать, что результат будет", — сказала она журналистам.

В сентябре Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.