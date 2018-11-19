Россия и Китай предложили пересмотреть расширение мандата ОЗХО

ГААГА (Нидерланды), 19 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия и Китай предлагают создать рабочую группу для пересмотра предложений по расширению мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в проекте решения, которое будет рассмотрено в ходе 23-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО), открывающейся в понедельник в Гааге.
В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.
Позже постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия будет стремиться исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО несоответствующими Конвенции новыми функциями, но говорить о выходе РФ из организации преждевременно.