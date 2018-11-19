Россия и Китай предложили пересмотреть расширение мандата ОЗХО

ГААГА (Нидерланды), 19 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия и Китай предлагают создать рабочую группу для пересмотра предложений по расширению мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорится в проекте решения, которое будет рассмотрено в ходе 23-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО), открывающейся в понедельник в Гааге.

"Просим Исполнительный совет в ходе своего следующего заседания создать рабочую группу по пересмотру предложений, подготовленных Техническим секретариатом вслед за решением C-SS-4/DEC.3, в условиях их соответствия фундаментальным принципам Конвенции и ее приложений", — написано в проекте решения.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами, решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.

Позже постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия будет стремиться исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО несоответствующими Конвенции новыми функциями, но говорить о выходе РФ из организации преждевременно.