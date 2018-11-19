В Китае заявили, что заявления США испортили атмосферу на саммите АТЭС

ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости. США своими заявлениями во время саммита лидеров АТЭС создали искусственные противоречия, испортили атмосферу встречи и не способствовали достижению консенсуса, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Саммит АТЭС-2018 проходил в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби 17-18 ноября. Впервые с 1993 года саммит завершился без принятия совместной декларации лидеров. Встреча проходила на фоне торговой войны между Китаем и США — крупнейшими экономиками мира, а ряд западных СМИ сообщал о трениях с китайской делегацией при составлении итогового документа.

"Заявления китайской стороны не были направлены против кого бы то ни было и никого не провоцировали. Однако все видели выступление американской стороны. Американская сторона как будто в ярости принимала участие в этом саммите АТЭС. Сделанные американской стороной заявления откровенно вызвали разногласия, создали искусственные противоречия, испортили атмосферу встречи и не способствовали достижению консенсуса", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он также подчеркнул, что причина, по которой лидеры не смогли принять итоговое коммюнике по итогам саммита АТЭС — "не та, которую называет американская сторона.

"Действительно, лидеры АТЭС не приняли итоговое заявление. Но причина не та, которую называет американская сторона…По имеющейся у меня информации, политика грубой силы и экономического террора встретили противостояние со стороны большинства стран-участников", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Китая.