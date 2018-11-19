Адвокат заявила о грубейших нарушениях прав Винника в Верховном суде Греции

АФИНЫ, 19 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Адвокат Зои Константопулу заявила о грубейших нарушениях прав россиянина Александра Винника в Верховном суде Греции – Ареопаге.

Ареопаг в понедельник рассматривает апелляцию на решение суда первой инстанции выдать Винника во Францию по обвинению в киберпреступлениях. По мнению французских властей, Винник совершал преступления, находясь в заключении в Греции.

Адвокат стала излагать позицию защиты и сказала, что при ознакомлении Винника с документами, касающимися его судьбы, были нарушены процедуры. Председательствующая на заседании судья Ареопага Ангелики Алиферопулу заявила, что "у суда ограничено время" и потребовала от адвоката "быть краткой".

Судья не дала Константопулу закончить выступление с изложением позиции и ходатайств, сказав, что адвокат может подать их в письменном виде.

"Вы нарушаете права задержанного только потому, что он является русским. Вы не осмелились бы сделать это, если бы рассматривали дело грека. Все дело в том, что он гражданин России", — заявила адвокат.