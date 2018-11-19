СК возбудил дело об убийстве сообщников Браудера

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве сообщников финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера — Валерия Курочкина, Октая Гасанова и Сергея Коробейникова, заявил представитель Генпрокуратуры РФ государственный советник юстиции третьего класса Михаил Александров.

Он рассказал, что Сергея Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия".

"В связи с этим СК РФ в настоящее время расследует уголовное дело по признакам убийства Гасанова, Курочкина и Коробейникова, то есть по пунктам "а" и "к" части 2 статьи 105 УК РФ. Учитывая, что смерть Гасанова, Курочкина и Коробейникова наступила непосредственно после совершения преступления, которым руководил Браудер, с большой долей вероятности можно предположить, что они были убиты в целях устранения соучастников, которые могли дать в отношении Браудера изобличающие показания", — сообщил Александров на брифинге в понедельник.