Суд в Киеве дал Януковичу возможность выступить с последним словом

КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Оболонский районный суд Киева дал экс-президенту Украины Виктору Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом на заседании по делу о госизмене и перенес его рассмотрение на 5 декабря.

Суд ранее предоставлял Януковичу возможность дать показания в суде, а также выступить с последним словом, но экс-президент заявил, что из-за опасений за свою жизнь не может приехать в Киев. Его защита настаивает, чтобы киевский суд сделал запрос в РФ в рамках международно-правовой помощи на организацию видеосвязи для выступления экс-президента из России. Однако Янукович ранее был госпитализирован, в связи с чем, по словам его адвоката, не сможет выступить с последним словом.

"Для обеспечения права на защиту Виктора Федоровича Януковича суд объявляет перерыв в судебном заседании до 9.00 (10.00 мск. —Прим. ред.) пятого декабря", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко, трансляцию ведут украинские телеканалы.

При этом суд разрешил Януковичу обратиться с последним словам сидя или лежа с больничной койки и "не будет это считать неуважением".

Частный адвокат экс-президента Александр Горошинский просил суд объявить перерыв в заседании для того, чтобы Янукович смог выступить в суде с последним словом. По его словам, предварительно экс-президенту необходимы две-три недели на лечение.

Кроме того, защитник ходатайствовал о допросе экс-главы Минэнерго Украины Эдуарда Ставицкого, который, по словам Горошинского, может сообщить суду данные о фальсификации генеральной прокуратурой Украины дела в отношении Януковича. Горошинский просил суд обратиться с запросом о международной правовой помощи в Израиль, где проживает свидетель, и организовать допрос. Суд отказал адвокату в удовлетворении этого ходатайства отметив, что стадия допроса свидетелей закончилась и суд может к ней вернуться только после последнего слова обвиняемого, если им будут заявлены не известные суду новые факты.

Председательствующий по делу судья ранее заявлял, что независимо от того, выступит ли Янукович с последним словом в понедельник, коллегия судей удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.