БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя — РИА Новости. Отец одного из погибших членов экипажа затонувшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" заявил РИА Новости, что власти Аргентины всегда знали, где находится подлодка, но скрывали это.

Ранее командующий базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата Габриэль Аттис сообщил, что подводная лодка "Сан-Хуан" была обнаружена деформированной и с признаками взрыва. Ее 16 ноября нашло судно американской компании Ocean Infinity в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.

"Совершенно вероятно, что они всегда знали, где находится (подлодка — ред.), но обманывали нас", — заявил Хорхе Суарес, отец Хермана Суареса, ответственного за работу с гидролокатором на подлодке.

В качестве истца в деле об исчезновении подлодки Суарес заверил, что "собирается начать судебную борьбу". По его мнению, "очевидно, что кораблю (Seabed Constructor компании Ocean Infinity, осуществлявшему поиски подлодки — ред.) сказали плыть в то место".

По его словам, все остальные члены семей экипажа "думают так же". Суарес заявил, что президент Аргентины Маурисио Макри ответственен за гибель членов экипажа субмарины. "Убили наших детей… И Макри и (министр обороны Оскар) Агуад всегда это знали", — заявил он.

"Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.