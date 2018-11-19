БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя — РИА Новости. Отец одного из погибших членов экипажа затонувшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" заявил РИА Новости, что власти Аргентины всегда знали, где находится подлодка, но скрывали это.
"Совершенно вероятно, что они всегда знали, где находится (подлодка — ред.), но обманывали нас", — заявил Хорхе Суарес, отец Хермана Суареса, ответственного за работу с гидролокатором на подлодке.
В качестве истца в деле об исчезновении подлодки Суарес заверил, что "собирается начать судебную борьбу". По его мнению, "очевидно, что кораблю (Seabed Constructor компании Ocean Infinity, осуществлявшему поиски подлодки — ред.) сказали плыть в то место".
"Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.